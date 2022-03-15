連鎖戲院AMC聯手基金經理人投資Hycroft礦業5600萬美元

AMC Entertainment (AMC-US) 周二 (15 日) 表示，將與加拿大基金經理 人史普洛特 (Eric Sprott) 合作，投資黃金和白銀生產商 Hycroft Mining Holding Corp (HYMC-US) 5600 萬美元，AMC CEO 強調此舉將有助於公司多元化。

擁有內華達州北部 71000 英畝的 Hycroft 礦的 Hycroft 的股票在盤前交易中上漲近 89%。

AMC 董事長兼 CEO 亞榮 (Adam Aron) 周二推文表示，「AMC 再次採取大膽的多元化攻勢。」並指出 AMC 將幫助 Hycroft 加強其流動性。

史普洛特和 AMC 將向 Hycroft 投資 5600 萬美元，並將成為該公司的第二大股東，交易完成後各自持有 Hycroft 近 21.8% 的已發行普通股。

根據 Refinitiv 數據，投資公司 Mudrick Capital Management 目前是 Hycroft 最大股東，持有 40.38% 的股份。

AMC 是 2021 年 meme 股票傳奇的核心，它也增加了對 NFT 項目的投資並接受加密貨幣支付，並主動跨足零售爆米花銷售行業。其股價在過去 12 個月上漲近 22%。

AMC 還將以每股 1.07 美元的價格獲得額外的 2340 萬股 Hycroft 認股權證，並獲得一席 Hycroft 董事會成員。