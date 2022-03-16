美股重點新聞摘要2022年03月16日

今日操盤前瞻

美國 2 月零售銷售

IEA 原油市場報告

郭明錤爆料：蘋果 AppleCar 團隊已解散一段時間

天風國際分析師郭明錤週二 (15 日) 推文透露，蘋果 Apple Car 專案團隊已解散一段時間，若想實現 2025 年量產目標，蘋果必須在未來 3 到 6 個月內的重組團隊。閱讀全文...

惠譽： 俄羅斯以盧布支付美元債息 仍構成主權債違約

國際信評機構惠譽 (Fitch) 周二 (16 日) 表示，若俄羅斯以盧布支付周三 (16 日) 到期的兩筆美元計價債券利息，寬限期結束後仍將構成主權債違約。閱讀全文...

拜登下周將赴歐洲參加北約峰會 討論俄烏戰事

白宮周二（15 日）證實，美國總統拜登將在下周前往歐洲出席北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會，與盟國領袖討論俄烏戰爭危機。北約峰會預計下周四（24 日）於布魯塞爾召開。閱讀全文...

人民幣國際地位提升？沙國擬開放銷往中國石油以人民幣計價

華爾街日報 (WSJ) 報導，沙烏地阿拉伯正與北京當局積極對談，可能接受中國採購部分石油時以人民幣而非美元定價，人民幣一度聞訊翻紅。閱讀全文...

英特爾宣布斥資逾 330 億歐元 投資歐盟半導體

英特爾 (INTC-US) 今 (15) 日宣佈，未來十年將在歐盟半導體產業投資 800 億歐元的第一階段計畫，投資金額逾 330 億歐元。閱讀全文...