度假置產學正夯 魅力標的現身宜蘭蘇澳

全球性通膨來襲，市井小民苦尋守住資產、甚至讓資產變大的方式，而購置房產深具保值抗跌的特性，被視為是後疫情時代最佳的抗通膨利器，也讓置產熱潮再起，近期「度假宅」產品重回置產焦點，關鍵在於全民報復性出遊、國旅正夯，各旅遊地點住宿費用高不可攀，在觀光重鎮打造「第二個家」，度假、置產兩不誤，格外吸引大眾目光。

宜蘭觀光資源、物產豐富，是全台知名觀光大縣，雙北地區居民尤其愛往宜蘭跑，到宜蘭休閒泡湯、蘇澳南方澳漁港品嚐海鮮，全家大小都能獲得滿足，其中，又以礁溪溫泉、蘇澳冷泉最為知名，訂房平台查價顯示，知名瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店雙人房一晚七千元起跳、四人房一晚破萬，礁溪老爺酒店收費更是高檔，每晚房價均破萬元，居高不下的住房費用，讓不少鍾情宜蘭的度假客，興起住飯店不如購入度假宅的念頭。

「The Aries 牡羊座」公設 - 冷泉會館 3D 示意圖。(圖: 業者提供)

市場分析，上一波度假宅購置高峰集中在礁溪，如今礁溪新案已來到 4 字頭，持有成本相當高，亦有不少北客過往熱衷到宜蘭購地自建、或購入透天厝當度假宅，但實際入住後發現，若不是選擇大基地開發、有物業管理的社區，透天厝的維護成本相當高，現今營建業缺工缺料，購地自建更顯曠日費時。

看準新一波度假宅趨勢、回應現代人置產需求，青山興業選址蘇澳鎮新馬都市計畫區、1833 坪大基地開發，打造全台首見親子冷泉度假宅「The Aries 牡羊座」，更打出震撼全台的 288 萬元超親民價格，房型從一房、兩房、三房都有，還有特殊的社區型透天產品。

「The Aries 牡羊座」外觀 3D 示意圖。(圖: 業者提供)

以貸款 30 年試算，該案本息月付 7 千元起就能擁有一戶「度假宅」，每月來住一次就回本，而「The Aries 牡羊座」大樓房型換算下來，每坪價位約 17-20 萬元行情，對比 28-35 萬行情的頭城烏石港區域，或是 4 字頭行情的礁溪新案，蘇澳的置產魅力不言可喻。

現場銷售專案指出，「The Aries 牡羊座」去年 10 月開案銷售至今，吸引在地換屋族、雙北客群購屋置產，甚至有遠從雲林、台中、花蓮來置產的購屋客，除了看中該案大基地開發有完善管理、全齡化公設，基地鄰近宜蘭蘇澳交流道，交通優勢強，產品本身低單價、低總價，再加上大樓公設低比僅 29%，透天公設比 10%，購屋負擔相對輕鬆。

值得一提的是，「The Aries 牡羊座」已通過冷泉開發許可，其泉質是東南亞獨一無二之碳酸氫鈣泉，泉溫經年保持 22 度，水色清澈可飲可浴，該案公設規劃室內恆溫冷泉會館，可以讓住戶一年四季享受六星級舒適水療 SPA、蒸氣倉、烤箱等，還有戶外渡假式大型泳池、水中休閒沙發、淺水休憩區、發呆亭等設施，與高檔飯店同級享受。

據悉，該案銷售已近 6 成，為感謝客戶支持，負責銷售該案的代銷團隊城豐國際近期將舉辦購屋抽保時捷轎車活動，大獎為市價 345 萬元的保時捷 718 跑車，只要完成簽約客戶就可有抽獎資格。

立即前往：https://bit.ly/3I5Q4OA