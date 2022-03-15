特斯拉不到一週內2度漲價 漲幅約5%

在近期原物料價格持續飆漲的情況下，特斯拉 (TSLA-US) 在週二 (15 日) 再度將部分中國製造的 Model 3 和 Model Y 價格調漲約 5%，不到一週內第 2 度調漲。

近期通膨持續飆升，俄羅斯入侵烏克蘭後更加劇了原物料成本的上漲，持續推高汽車製造所需的金屬價格，包含車身需要用到的鋁、觸媒轉化器中的鈀、電動車電池中需要的鎳等。

馬斯克 (Elon Musk) 在週日 (13 日) 才表示，特斯拉以及旗下航太公司 SpaceX 在原物料和物流方面，正面臨著巨大的通膨壓力。

售價調漲後，Model Y 長續航版車款售價為人民幣 37.59 萬元，較 3 月 10 日的 34.79 萬元上漲 1.8 萬元，而 Model 3 高性能版車款的售價則為人民幣 36.79 萬元，較 3 月 10 日的 34.99 萬元上漲了 1.8 萬元。

特斯拉也調整美國市場的售價，美國特斯拉官網的數據顯示，Model X Plaid 車型價格上調最多，漲 1.25 萬美元至 13 萬 8990 美元。Model Y 的起價調漲 2000 美元至 6 萬 2990 美元。Model 3 雙馬達全輪驅動款上漲 2500 美元至 5 萬 4500 美元，Model 3 高性能款則漲 3000 美元至 6 萬 1900 美元。

特斯拉才在上週將美國 Model Y 和 Model 3 部分車型的價格調升了 1,000 美元，並且將部分中國製造的 Model 3 和 Model Y 售價調漲了 1 萬元人民幣 (約 1,582.40 美元)。

Benchmark Mineral Intelligence 產業分析師 Gregory Miller 表示，鎳、鋰等原物料價格持續飆高，恐將減緩電動車重要零件電池成本下滑的長期趨勢，甚至因此出現逆轉，進而阻礙電動車的普及。