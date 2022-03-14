Fundstrat：恐慌指數發出信號 表明美股可能接近底部

Fundstrat Global Advisors 發布最新報告認為，美股恐慌指數正在向投資者發出信號，表明標普 500 指數可能已經接近底部。

Cboe 波動率指數 (VIX) 被許多人視為市場恐慌指數，表現通常與美股走勢為反向關係，當股市上漲時，VIX 多半下跌，反之亦然。

長期對美股持多頭看法的 Fundstrat 創辦人 Tom Lee 指出，上周四 VIX 下跌 5%，而標普 500 指數卻下跌 1%，這向投資者發出了一個令人困惑的信號，由歷史數據來看，最終美股可能上漲。

Lee 表示，自 1990 年 VIX 成立以來，只發生過 10 次，VIX 下跌 5%，而標普 500 指數跌 1% 的情況。在此之後的 6 個月及 12 個月，標普 500 指數平均回報率分別為 16.8% 和 35.2%。

Lee 認為這種現象正說明，雖然股市現在還有下行風險，但此時進場買股，並不會受到傷害，因為數據顯示，這種時候股市已經接近或來到低點。

VIX 與標普出現特殊關聯度 (圖表取自 busiines insider)

Lee 強調，在這 10 次實例中，有 8 次股價都處於低點。

今年股票大跌之際，Lee 一直維持多頭主張。在俄烏開戰之後，他繼續重申年底標普 500 指數 5100 點的看法，並且強調，牛市的基礎並未改變，通膨是由商品價格所驅動，並不是結構性問題。