俄烏、通膨震盪局勢下 波克夏股價首度觸及50萬美元

在俄烏戰爭和通膨高漲的震盪局勢下，股神巴菲特 (Warren Buffett) 執掌的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 股價周一 (14 日) 首度觸及每股 50 萬美元。

波克夏 A 類股票 (BRK.A-US) 周一盤中一度觸及 50 萬關卡，終場收在每股 493,785 美元，漲幅 0.81%。該股今年已漲 10%，優於標普 500 指數的下跌 12%，扭轉前兩年均落後大盤的態勢。

波克夏 B 類股票 (BRK.B-US) 盤中股價也一度創新高，周一以每股 329.98 美元作收，漲幅約 1%。

波克夏去年創造 274.6 億美元的營業利益，創下歷史新高，當中包含旗下車險公司 Geico、鐵路事業 BNFF 和波克夏能源 (Berkshire Hathaway Energy) 所得收益。

巴菲特在 1965 年接手時，波克夏只是一間紡織公司，每股交易價低於 20 美元，如今已成為全美市值前十大公司之一。

根據富比士 (Forbes) 雜誌，波克夏目前市值約 7310 億美元，排名全美第六，巴菲特持股比重達 16.2%，使他身價達到 1192 億美元，重回全美第五大富豪行列。

Smead Capital Management 執行長 Bill Smead 表示，波克夏的投資著重在廣泛的主要商業活動 (on the ground, Main Street-esque)，這些股票市值很大，但不是科技股。

就在國際油價因俄烏戰爭飆升之際，申報文件顯示，波克夏去年底以來持續加碼買進西方石油公司 (OXY-US)，手中持股占在外流通股數近 10%，價值超過 50 億美元。