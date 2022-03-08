莫德納今年已跌50% 市值蒸發近520億美元

據報導，莫德納 (MRNA-US) 股價今年迄今已下跌了 50%，市值蒸發將近 520 億美元，主要原因是投資人已經逐步從疫情期間熱門的醫療保健股撤出，並轉向成長型股票。

報導指出，在大盤面臨拋售之際，莫德納週一 (7 日) 再度下跌 7.3%，今年已經抹去了 520 億美元的市值。隨著疫情有所趨緩，投資人擔憂新冠肺炎疫苗的未來收益，以及藥廠之間日益激烈的競爭。迄今，莫德納股價已較 2021 年 8 月創下的 484.47 美元的歷史收盤高點下跌了約 74%。

投資機構 Oppenheimer 分析師 Hartaj Singh 在接受採訪時表示，對未來銷售的「競爭加劇和缺乏能見度」已經導致投資者對新冠肺炎相關概念類股失去興趣。

莫德納股價在疫情期間飆漲，去年上漲了 143%，成為標準普爾 500 指數中表現第三好的股票。自 2018 年首度上市以來，莫德納價股就飛速上漲，在 2020 年飆升 434%。

到了今年，隨著疫情為重點的醫療保健類股逐漸失去吸引力，投資人也開始觀望未來疫苗需求，對於加強劑的需求和必要性相關的爭論越來越多。

另外，美聯準會 (Fed) 即將升息和持續升級的俄烏戰爭，也損害了全球股市的情緒。標準普爾 500 指數今年已經下跌了近 12%，而那斯達克 100 指數下跌了約 18%。

在其他疫苗製造商中，BioNTech 和 Novavax 的股價今年均下跌了至少 51%，標準普爾 500 醫療保健指數今年也下跌了 7.8%。