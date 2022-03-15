WSJ：傳鴻海正與沙國討論90億美元的蓋廠計畫

華爾街日報（WSJ）周一（14 日）援引知情人士消息報導，鴻海 (2317-TW) 正與沙國進行談判，計劃聯合建造一座價值 90 億美元的多功能工廠，生產微晶片、電動車零組件與顯示器等其他電子產品。

知情人士表示，沙國政府正在評估鴻海提出在其沙漠科技城「新未來」（NEOM）建立雙線半導體代工廠的提議，並表示該項目最早在去年就開始討論。

其中一名知情人士表示，沙國方面正在就鴻海的提議進行調查，並將該提議與鴻海在全球其他類似計畫的提議進行比較。有知情人士透露，除沙國外，鴻海還與阿聯討論在該國建廠的可能。

在美中關係日益緊張影響到半導體行業之際，鴻海與台積電 (2330-TW) 等其他台灣企業都在追求生產多元化。

知情人士表示，沙國希望鴻海保證，把代工廠至少三分之二的生產用於鴻海現有的供應鏈，以確保其產品有買家，且該計畫最終是有利可圖的。

上述知情人士表示，鴻海正在尋求包括融資、免稅期和水電補貼在內的大規模獎勵措施，以換取幫助沙國建立高科技製造業。與此同時，沙國目前正尋求經濟多元化，擺脫對石油的依賴。

另一名知情人士表示，沙國可能會提供直接的股權合作投資、工業發展貸款、當地銀行的低利息貸款與出口信貸，以與鴻海可能考慮的其他工廠選址地區競爭。截稿前，沙國與鴻海並未對此回應。