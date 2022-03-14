SEC祭摘牌措施 中概股投資、上市前景惡化

美國證券交易委員會（SEC）日前對中概股開出第一槍，將要求不符合審計的中概股下市，此舉推動多數基金經理人出售持有的中國公司 ADR，讓短期內想在美國掛牌的中國公司前景黯淡，美股周一（14 日）盤前中概股走跌。

SEC 上周首次確定五家可能面臨下市的中概股，包括百勝中國 (YUMC-US)、百濟神州 (BGNE-US)、再鼎醫藥 (ZLAB-US)、盛美半導體 (ACMR-US)、和黃醫藥 (HCM-US)，此舉引起投資人擔憂引發中概股大規模拋售。

截稿前，中國 ADR 在美股開盤前走跌，百勝中國跌近 3%、盛美半導體跌近 2%、黃醫藥與再鼎醫藥跌逾 4%，此外京東 (JD-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 跌逾 5%。

高盛預估，美國機構投資人目前對中國 ADR 曝險約 2,000 億美元。紐約某家大型避險基金的投資組合經理表示：「整個中概股變得無法投資... 我們現在乾脆放棄並退出任何在美國上市的中國公司。」

該名避險基金經理人也透露，公司自 2019 年底開始拋售中概股，並計畫在未來幾周出售剩餘所持有的中國 ADR。

而其他對中國 ADR 投資較少的人，正考慮另外的選擇保持對中國的投資。Strategic Vision investment 投資長表示，中國 ADR 恐面臨更多阻力，因此公司將轉為做多在中國境內上市股票，並認為在中國政策支持下，某些領域股票的成長潛力可期。

專注於中國市場的資產管理公司 KraneShare Funds Advisors 表示，其 49 億美元規模的 KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB-US) 計劃在未來幾個月，將其投資組合中所有的中國 ADR 轉換成香港股票。

KraneShare 日前曾預估，美國與中國監管機構間在審計問題上仍有妥協的機會。中國證券監管機構上周也向投資人做出保證，稱有信心與美國達成協議，解決審計糾紛。

不過，美國銀行家表示，監管方面的不確定性可能進一步阻礙中企在美上市，也讓融資前景蒙上一層陰影。

Chardan 特殊目的收購公司（SPAC）駐紐約投資銀行業務主管 Yingjie Weng 表示，中國企業未來在美國上市前景仍不確定，那些採用複雜離岸控股結構的中國公司不太可能獲 SEC 批准，因為這種結構常用於規避外國投資限制。

