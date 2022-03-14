晶圓代工前十大廠產值 連10季創新高

據 TrendForce 研究，去年第四季前十大晶圓代工業者產值共 295.5 億美元，季增 8.3%，已連續十季創新高；其中台積電 (2330-TW)(TSM-US) 續坐穩龍頭寶座，排名第十則由晶合集成拿下，超越原先的東部高科。

TrendForce 指出，去年第四季產值再創新高，主要受兩大因素影響，一是整體產能增幅有限，目前電視、筆電部分零組件缺貨情況已趨緩，但仍有部分 PMIC、Wi-Fi、MCU 等成熟製程周邊料況供貨緊張，使晶圓代工產能持續滿載，第二則是平均銷售單價上漲。

TrendForce 認為，今年第一季前十大晶圓代工產值將維持成長態勢，但主要成長動能仍是由平均售價上揚帶動，且適逢新年假期工作天數較少、部分代工廠進入歲修時期，季增幅度與第四季相較將再微幅收斂。

從去年第四季營收來看，台積電續站穩晶圓代工龍頭寶座，市占率由上一季的 53.1%，小幅下滑 1 個百分點至 52.1%；三星則是 18.3%，較上季成長 1.1 個百分點；聯電 (2303-TW)(UMC-US) 市占率 7%。

TrendForce 指出，雖然台積電 5 奈米營收受惠 iPhone 新機而強勢增加，但 7/6nm 受到中國智慧型手機市場轉弱影響而減少，成為去年第四季季唯一衰退的製程。

晶合集成超越東部高科，擠進排名第十，去年第四季營收為 3.5 億美元，季增幅高達 44.2%，為前十大晶圓代工廠中，營收成長幅度最大者。