〈美股熱門股〉中國深圳封城、SEC監管夾殺 中概股血流不止

美國中概股周一（14 日）延續上周頹勢持續下跌，除受美國證券交易委員會（SEC）因審查問題祭出摘牌措施的影響外，中國深圳因疫情而封城也加劇中概股慘況，截稿前阿里巴巴、百度、京東、拼多多等中概股齊跌逾 5%。

SEC 上周公布一份名單點名 5 家中概股不符合「外國公司問責法案」（HFCAA）規定，若無法在期限內舉證澄清無違法之嫌，恐面臨摘牌下市，消息傳開後中概股一面倒。

5 家遭 SEC 點名的中概股百勝中國 (YUMC-US) 周一盤中跌 3.68%、百濟神州 (BGNE-US) 重挫 10.26%、再鼎醫藥 (ZLAB-US) 跌 2.62%、盛美半導體 (ACMR-US) 暴跌 21.79%、和黃醫藥 (HCM-US) 大跌 13.40%。

雪上加霜的是，中國深圳周一傳出疫情再爆發緊急封城，該區為中國多家電商與科技公司所在地，再次重傷中國境內與海外 ADR 的股價。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US)ADR 盤中跌 6.95%，每股暫報 80.69 美元、百度 (BIDU-US) 下跌 5.54%%，每股暫報 112.33 美元、京東 (JD-US) 下跌 6.64%，每股暫報 44.80 美元、拼多多 (PDD-US) 下跌 7.55%，每股暫報 29.70。

此外，中國電動車股也受摘牌危機影響紛紛重挫，截稿前蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 6.66%，每股暫報 15 美元、小鵬汽車 (XPEV-US) 下跌 7.97%，每股暫報 21.09 美元、理想汽車 (LI-US) 暴跌 15.97%，每股暫報 18.63 美元。

在周一中概股的拋售中，摩根大通分析師將京東、阿里巴巴、拼多多股票評等下調至「減持」（underweight）。

分析師表示，由於地緣政治與宏觀風險上升，多數全球投資人正減少對中國網路產業投資，導致該行業出現大量資金外流，其中認為阿里巴巴是中國網路股票板塊中廣為投資人持有的股票之一，可能在短期內繼續面臨賣壓。

與此同時，蘋果大型供應商之一的富士康宣布關閉深圳工廠，蘋果 (AAPL-US) 股價也受累，截稿前下跌 0.61%，每股暫報 153.73 美元。

此外，包括英國《金融時報》（FT）在內的多家媒體報導，美國官員表示，俄羅斯可能已向中國尋求軍事幫助，此後，一些投資人開始評估中國影響俄烏戰事的可能。