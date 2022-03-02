聯強海外布局再報捷 泰國去年純益創高 今年續成長

聯強 (2347-TW) 海外布局再報捷，旗下聯強泰國 (Synnex Thailand) 憑藉多元化業務觸角，去年營收 335 億元，年增 15%；稅後純益 7.7 億元，年增 33%，創新高，看好今年在疫情舒緩與業務擴張下，獲利有望持續成長。

聯強 1999 年進入泰國，並於 2008 年順利讓聯強泰國公開上市，目前市值約新台幣 200 億元，為當地市值最高、規模最大的 3C 通路服務商。此外，聯強泰國 2017 年投資當地業者成立 Next Capital Plc.，跨足個人金融服務領域，從事分期付款業務，該公司 2020 年掛牌上市，目前市值約新台幣 80 億元。

聯強泰國近年積極進行事業多元化佈局，其中，代理銷售業務上，商品類別從資通訊產品延伸至電競、雲端、AIoT、醫療、電動車、機器人等領域，銷售區域也將從泰國擴展到緬甸、寮國、柬埔寨等中南半島周邊國家。

除了持續擴大既有業務外，聯強泰國也加速發展服務業務，期望提供上下游客戶更多服務項目，擴大通路服務商。聯強泰國去年將原本專責快速維修的子公司，轉型為全方位的售前售後服務公司，並發展到宅服務、技術服務、解決方案、DaaS / 租賃服務等，同時看好企業對數據資料安全的龐大需求，也將進軍網路安全市場，提供資安維運管理服務。

聯強泰國今年目標放在加速建構電子商務平台，並持續運用自身經營管理經驗與數位能力，佈建各種營運管理服務平台 (MSP)，建構泰國資訊科技生態圈 (IT Ecosystem)，為營運添成長動能。