聯強旗下越南3C通路商 去年營收、獲利雙創高

聯強 (2347-TW) 今 (16) 日表示，旗下 3C 通路商聯強越南 (Synnex FPT) 通過去年自結財報，營收 250 億元，年增 56%，稅後純益 10.1 億元，年增 112%，營收、獲利雙創新高。

聯強 2017 年底與越南最大資通訊整合服務商 FPT 集團 (FPT Corporation) 合資成立通路公司聯強越南，聯強越南已成為越南最大 3C 通路商，尤其筆電、桌機等各項資訊商用產品市占率高，近年則進軍智慧型手機、組件、消費性電子等領域，擴大業務經營範疇。

聯強表示，越南地形狹長，南北距離超過 1600 公里，且南、北越風土民情有差異，多數通路商都只能在首都河內 (北越) 或第一大城胡志明 (南越) 擇一經營。

而聯強越南因具有營運管理與市場開發能力，可以在越南四大主要城市設置營業據點及倉儲物流中心，業務涵蓋越南共 63 個省市、超過 3800 家各類型經銷通路，因此國外品牌原廠想進入越南市場，會先與聯強越南合作。

展望今年，聯強越南看好，越南政府計劃推動 152 億美元的經濟刺激方案，強化基礎建設，以達成未來 5 年每年 GDP 成長 6.5-7% 的目標，加上近年許多高科技供應鏈擴大在越南佈局，直接帶動生產與 IT 設備的採購需求。

此外，聯強越南除了擴大既有市占外，手機業務將會有顯著發展，並積極運用數位能力，佈建各種營運管理服務，擴大對上、下游客戶的服務項目，推升未來營運成長力道。

聯強表示，越南已是東協第三大國家，據統計，越南過去 10 年經濟成長率保持 6-7% 以上；過去 3 年每年海外直接投資 (FDI) 超過 300 億美元，其中 53% 投入在製造業，帶動近 10 年越南人均所得逼近倍數增長。

麥肯錫則預估，越南未來 10 年會再新增 3600 萬名中產階級，人口比例將由目前的 30-40%，躍升到 70-80%，形成龐大的主力消費族群，將為內需市場帶來無限商機。