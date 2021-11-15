〈聯強法說〉今年本業EPS將衝破6元創高 明年再成長

聯強 (2347-TW) 今 (15) 日舉行法說，副總裁杜書全表示，雖然資訊商用成長力道放緩，不過資訊商用與 IC 元件業務受惠企業數位轉型、資料中心、伺服器缺料舒緩，業績將明顯成長，法人看好，今年本業每股純益衝破 6 元，明年營收估個位數成長。

聯強受惠海外市場業績成長，加上年底銷售旺季，10 月營收 336 億元，寫同期新高，法人預期，在資訊產品拉貨延續下，11、12 月合計營收將超過 650 億元，本季營收維持千億元，全年將超越 2018 年高峰。

明年各產品線展望，杜書全指出，資訊消費領域過去兩年搭上疫情，PC、NB 等銷售暢旺，帶動業績提升，後續看好電競、顯卡等新品支撐、既有換機需求以及海外手機市場需求回溫，明年營收約個位數成長。

其中，聯強智慧型手機成長性不高，但澳洲市場新增代理蘋果手機，看好明年澳洲業績挹注，手機營收貢獻將墊高。

資訊商用部分，杜書全提到，雖然企業積極推動數位轉型，但許多專案受到疫情遞延，導致過去成長性不多，隨著辦公室人潮回流，推升桌機、NB 新一波換機潮，加上資料中心、伺服器缺貨逐步緩解，資訊商用成為明年主要成長動能。

IC 元件方面，杜書全表示，各產品缺料狀況不一，預期 IC 供需將延續到明年中才會較為平衡，目前公司引進中國等二線品牌零組件，推升今年業績逆勢成長，預期明年也將個位數成長。

聯強對轉投資公司新聚思投資 (SYNNEX) 不再具影響力，由權益法調整為按公允價值衡量，認列一次性處分利益、稅後純益 54 億元，貢獻每股純 3.23 元，法人也關注資金後續動向。

杜書全回應，此一次性利益尚未決定如何運用，需待董事會討論，不過目前仍持新聚思約 4% 股權，由於對公司營運收益不大，將陸續進行處分持股、充實營運資金。

杜書全補充，聯強每年股息配發率都有 65% 以上，儘管一次性利益還不清楚是否會發放給股東，不過以今年本業獲利來看，明年現金股利有望優於今年的 3.3 元。