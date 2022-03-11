提高索取雲端發票誘因 今年每期增開65萬組500元專屬獎

提高民眾使用雲端發票誘因，財政部賦稅署今 (11) 日宣布，雲端發票 500 元專屬獎項將增加 65 萬組至 165 萬組，統計自今 (111) 年 1-2 月期開始，每期雲端發票專屬獎項合計共可開出 176 萬 6030 組。

根據賦稅署規劃，自今 (111) 年 1-2 月期起，預計今年每期雲端發票專屬獎項中 100 萬元獎 30 組、2000 元獎 16000 組、800 元獎 10 萬組及 500 元獎 165 萬組。

賦稅署表示，為增加民眾索取雲端發票誘因，提高雲端發票比率，今年將過去每期增開六獎 1 組，改為增開雲端發票專屬獎 500 元獎 65 萬組，也就是每期雲端發票專屬獎 500 元獎開獎組數由 100 萬組提高為 165 萬組。

今年 1-2 月期統一發票即將在本 (3) 月 25 日開獎，賦稅署今天公布今年統一發票開獎組數，每期將開出特別獎 1 組、特獎 1 組，頭獎至六獎 3 組。

賦稅署表示，為妥善運用統一發票給獎經費，每年都會根據當年度預算與審酌前一年度中獎統一發票兌領情形，並在每年初規劃統一發票每期開獎獎別及組數。

賦稅署進一步指出，將在今年下半年視統一發票給獎經費執行及餘裕情形，適度增開雲端發票專屬獎組數，讓更多民眾享有雲端發票中獎的小確幸，共同為愛護地球盡一份心力。