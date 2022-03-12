Counterpoint：5G手機晶片價格料大幅下滑 助攻5G普及

研調機構 Counterpoint Research 預期，5G 系統單晶片 (System On a Chip, SoC) 平均價格有望在今年底至明年初降至 20 美元，透過大量生產降低成本，5G 技術將走向平價智慧手機，帶動 5G 技術普及化。

Counterpoint Research 研究總監 Jeff Fieldhack 表示，5G 技術已從售價 550 美元以上的高階智慧手機市場，進入售價介於 250 美元至 550 美元的中階市場，現在甚至可以在部分國家買到價格更便宜的 5G 手機。

針對這點，Counterpoint Research 分析師 Neil Shah 解釋，中國和台灣晶片製造商優先考慮生產 5G 晶片，壓低晶片價格，並推動平價 5G 設備生產。

目前 5G 系統單晶片 (System On a Chip, SoC) 平均價格落在 40 美元至 50 美元，Fieldhack 認為，5G 晶片均價可望在今年稍晚至明年初大幅降至 20 美元，幫助手機製造商以 150 美元的價格，生產低價 5G 手機。

美國電信營運商 Consumer Cellular 目前僅供應售價約 349 美元以上的 5G 手機，不過，該公司預計會在 6 月推出售價 199 美元的 5G 手機，並在明年初推出約 150 美元的 5G 手機，執行長 Greg Hughes 說，當低價智慧手機也可支援 5G 功能時，消費者對 5G 的採用率也會增加。

目前全球搭載 5G 功能且售價不到 200 美元的智慧手機占比不到 5%，研調機構 Canalys 分析師 Runar Bjørhovde 預期，這項比重可望在未來兩到三年內暴增至 80% 以上。

根據 Counterpoint 數據，2021 年輸往全球零售通路的智慧手機當中，有 42% 支援 5G，機構預期這項比例會在今年升至 54%，並在明年升至 66%。