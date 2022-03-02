台灣大攻雲端市場 斥2.24億元投資CloudMile萬里雲

台灣大 (3045-TW) 今 (2) 日宣布，與 AI 與雲端服務供應商 CloudMile 萬里雲成為策略夥伴，並投入 800 萬美元 (約新台幣 2.24 億元) 參與其 C 輪融資，取得 1 席董事席位。

台灣大與萬里雲將結合電信服務與雲端產品的優勢，提供企業用戶雲地整合的應用解決方案，打造 5G 雲端應用等高附加價值服務，幫助企業加速數位轉型，也可為台灣大 5G 時代二階成長注入動能，加速在元宇宙等新興領域布局。

台灣大總經理林之晨表示，3 年來積極轉型科技電信公司，持續在電信平台上堆疊超 5G 科技服務，已展現初步成果、進入再成長階段。企業市場方面，看好加速數位轉型下，上雲、混合、 PaaS(平台即服務)、SaaS(軟體即服務)、AIaaS(人工智慧即服務) 等雲端需求，在亞太區的長期成長潛力。

林之晨指出，CloudMile 萬里雲為全台第一家獲 Google Cloud MSP 託管服務認證，雙方攜手建立企業雲端服務生態系，除了幫助台灣企業外，也很快更將進軍大東南亞 (GSEA) 市場，朝向區域級科技電信集團大步邁進。

台灣大提到，與 CloudMile 萬里雲結盟，除了為企業提供更良好的混合雲 IaaS(基礎架構即服務) 外，期望未來結合 CloudMile 萬里雲的 AI 專長與台灣大業務動能，共同為企業打造 AI 解決方案，提供 SaaS 應用，甚至可進一步運用 5G 專網雙方協作，依企業需求量身打造 5G 雲端應用等高附加價值服務。