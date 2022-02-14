〈光寶科法說〉光電、雲端雙動能驅動 2023年營收目標突破2000億元

光寶科 (2301-TW) 今 (14) 日召開法說，總經理邱森彬表示，第一季營收與獲利將較去年同期溫和成長，長期而言，受惠 MiniLED 需求提升、雲端伺服器電源供應器市占爬升雙動能挹注下，2023 年營收將突破 2000 億元，較去年 1648 億元成長逾 2 成，雙率也將提升。

邱森彬表示，去年供應鏈出現缺工、缺料、原物料漲價等諸多挑戰，但光寶科營收已回到正向成長，預估雲端伺服器電源供應器、光電產品將成為包含今年在內與未來三年最重要的兩大成長引擎，每年營收都有兩位數增長，目標 2023 年營收將突破 2000 億元，毛利率達 20%、營益率達 10%，分別較去年 18%、7.9% 年增 2、2.1 個百分點。

邱森彬表示，去年通過認證的 5G O-RAN、EV 充電樁，以及電源供應器 (PSU) 與電池備援電力模組 (BBU) 整合模組，今年將開始貢獻營收。

邱森彬表示，雲端伺服器電源供應器去年已新增北美重要客戶，另外兩個新客戶已送樣，加上新整合式電源供應器產品推出，目標兩年內市占有望達 50%。

此外，光電產品中，目前光寶科光耦合器市占率仍為全球第一，未來將持續保持。車用方面，今年營收占比將接近 10%，該業務今年預估將倍數成長。

至於缺料，邱森彬預估，今年缺料漲價幅度將較去年、前年放緩，原物料漲幅空間可能不大，隨著半導體市況需求放緩，預期漲價幅度也不會太大。