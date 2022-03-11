英國1月GDP月增0.8% 大幅優於預期 英鎊走高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2022年3月11號17點10分

英國國家統計局周五 (11 日) 公布，英國 1 月 GDP 較上月增長 0.8%，大幅超出經濟學家預期的 0.1%，推動英鎊走升。

數據顯示，英國 1 月 GDP 年增 10%，優於預期的 9.3%，英國 10 月至 1 月的 3 個月 GDP 較前期升 1.1%，優於預期的 0.8%。

數據發布後，英鎊由從 16 個月低點延續反彈，兌美元升至 1.31 附近，上漲 0.13%。

儘管 1 月份出現反彈，但經濟學家警告，由於包括俄羅斯入侵烏克蘭在內的經濟衝擊，英國仍可能面臨衰退風險。

由數據分析，英國經濟各個領域普遍成長，服務業和建築業表現強勁。統計局主管 Darren Morgan 表示，去年 12 月經濟受到 Omicron 打擊，1 月強力回彈，已經比疫情前的峰值高出 0.8%。

他說：「所有產業在 1 月份都有所增長，那些在 12 月因疫情遭受嚴重打擊的行業，如今表現良好。」

相較之下，財政大臣 Rishi Sunak 對英國經濟的前景持謹慎態度。他表示，俄羅斯的入侵「正在造成重大的經濟不確定性」，但英國必須與烏克蘭人民站在一起，維護共同的自由和民主價值觀。

在 GDP 數據良好的背景下，可能會鼓勵英國央行下周第 3 次升息。