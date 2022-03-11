麗寶集團名軒投資近33億元 高雄首宗捷運聯開案今動土

麗寶集團旗下名軒開發 (1442-TW) 與高雄首宗捷運土地聯合開發案「高雄市政府大眾捷運系統橘線 O4 站土地開發案」，今 (11) 日正式動土，此聯開案總投資金額約 32.81 億元，預估開發建物總權值 61 億元，打造後疫情時代 A 級智慧地標型商辦，預計 2025 年完工。

麗寶集團董事長吳寶田今天指出，在高雄發展投資上，麗寶希望能和高雄市政府密切合作，創造更多在地就業機會與發展。

在「健康、智慧、永續」的主軸概念下，名軒開發結合智慧、防疫、健康、節能之後疫情建築設計理念，將在高雄捷運橘線 O4 站興建地上 23 層樓、地下 4 層樓、地上純鋼骨結構的複合地標型商辦大樓，針對後疫情時代，將會採用無接觸式電梯以及自動感應的衛生設備。

名軒開發對於高雄捷運橘線 O4 站空間規劃內容包括，零售店舖、新創交流中心及 A 級商業辦公等空間，總投資金額約 32.81 億元，預估開發建物總權值約 61 億元，市府依法將分配權益價值約 27.88 億元，預計在 2025 年完工。

針對此次高雄市府首宗捷運聯開案，副市長林欽榮表示，捷運四線齊發，正努力整合捷運出口周邊土地，辦理聯合開發是符合 TOD 都市發展趨勢的政策工具，透過合建分坪、利潤共享理念，投資人、地主、主管機關三方合作開發，依貢獻成本比例分配開發建物，推動捷運聯開案的同時，除了希望投資人有利可圖外，政府也能夠有穩定的收入，同時創造都市 TOD 發展綜效。