鎳礦是主角！菲律賓今年將有12處全新礦山展開商業營運

據《路透社》報導，菲律賓礦產與地質局 (Mines and Geosciences Bureau) 周五 (11 日) 表示，該國於今年 (2022 年) 內，有為數 12 處左右的全新金屬礦山將展開商業開採，而且會以鎳礦為主。由於當前金屬行情走勢上揚，當局認為前景光明。

依照菲律賓礦產與地質局的統計報告，該國 2021 年的鎳產量年增 17% 至 38 萬 6359 公噸，是近 6 年來的最高水準。

對中國而言，印尼原本是最大的鎳礦供應國，但是印尼自 2020 年起禁止鎳礦出口之後，該地位已拱手讓給菲律賓。中國是電動車的生產大國，菲律賓正試圖發展不銹鋼、以及電池製造所需的相關金屬加工，以建立一條龍服務。

菲律賓礦產與地質局長孟加諾 (Wilfredo Moncano) 表示，就中期展望來看，採礦業的前景樂觀，除非烏克蘭情勢波及亞洲並擾亂貿易。

另外，菲律賓第二大鎳礦開採商 Global Ferronickel 的總裁布拉佛 (Dante Bravo) 表示，當地現有的鎳礦開採商一直維持在最佳產能，而全新業者的加入也將增加國內礦產量。

雖然金屬行情高漲，但是布拉佛表示當地產業正面臨著燃料價格高漲、更高的通膨、人力短缺、供應鏈混亂和潛在的運費上揚等挑戰。