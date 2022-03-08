〈國際金屬飆漲〉鎳市場過熱 LME宣布3/8後交易全部取消

面對鎳價激烈波動，倫敦金屬交易所 (LME) 在暫停鎳市場交易後進一步宣布，取消倫敦時間 3 月 8 日零點 (含) 後，在電話交易和 LME SELECT 上執行的所有鎳市場的交易，並推遲原定於 3 月 9 日所有鎳現貨及合約的交割。

LME 官網聲明指出，一直在監測俄羅斯和烏克蘭局勢對 LME 市場的影響，以及近期 LME 各種基本金屬，特別是鎳的低庫存環境和高價格波動環境，而當前的事件前所未有。

因此，LME 表示，根據特別委員會的要求採取行動，行使取消所有受影響合約的權力，並將聯繫擁有受影響合約的會員，提供取消或撤銷這些受影響合約的指示。

LME 進一步指出，致力於與市場參與者合作，確保市場繼續有序運轉，鎳市場的暫停給市場參與者帶來了許多需要解決的問題，後續也會進一步公告針對市場重新開放的相關適當措施，以確保市場有序、持續運作。

LME 3 月鎳期連 2 日飆漲，周二更一度大漲 110%，衝上每公噸 10 萬美元大關，對此，LME 稍早宣布，自倫敦時間 3 月 8 日早上 8 點 15 分起，暫停 LME 所有場所的鎳合約交易，目前 LME 鎳合約的保證金將根據 3 月 7 日的收盤價計算。