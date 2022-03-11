通膨、地緣政治攪局 Q2投資掌握SWIFT策略

地緣政治與通膨壓力引發股市震盪，投顧表示，第二季宜採取「SWIFT 策略」，包括「Safe 防禦配置、War 危機財、Inflation 應對通膨、Flexible 彈性配置和 Trend 趨勢商機」，建議在投資組合建立防護部位。

富蘭克林證券投顧指出，俄烏戰爭成為金融市場的黑天鵝，由於俄羅斯和烏克蘭是原油和原物料的主要生產國，西方國家擴大對俄羅斯的制裁引發的外溢效果為全球商品價格大漲和供應鏈瓶頸惡化，為全球經濟及通膨展望埋下變數。

富蘭克林證券投顧表示，俄烏情勢仍處在高度變動的不確定環境，消息面將牽動市場擺盪，第二季投資策略首重靈活彈性，但應避免追高殺低，目前基本情境預估為全球景氣成長放緩但幅度仍屬可控。

但要注意的是，商品價格上漲和供應鏈瓶頸將讓通膨維持更高更久，聯準會啟動升息循環後將視經濟情勢靈活調整退場路徑，以降低對金融市場和經濟的影響。

富蘭克林證券投顧表示，回顧過去歷史上重大地緣政治衝突或金融危機引發股市下跌，無礙中長期多頭走勢，建議投資人面對市場波動時仍應保持冷靜，做好資產配置，並採取長期投資及定期定額不停扣的策略。

以投資標的來說，美國經濟和俄烏的貿易連結度較低，亞洲小型股以內需市場為主，預期受到俄烏衝擊的實質影響相對較小，而科技及生技產業型基金長線創新趨勢完整，短線因心理面恐慌導致的修正提供中長期投資者布局買點，建議可採逢震盪加碼或大額定期定額介入。

渣打銀行財富管理團隊澤認為，以中國為首的亞洲 (日本以外) 股票，相對於美國、歐洲和日本股票的前景轉趨正面。

渣打銀行表示，看好中國股市主要有四大理由，包括：一、中國央行的政策可能會傾向進一步支撐經濟成長和流動資金需求，二、中國股市相對於美國和歐洲已經消化了更多的負面消息。

第三、部分亞洲經濟體正逐步放寬對於新冠肺炎的管制措施，將對區域的經濟成長提供支撐，四、南韓等市場與區域與全球經濟持續復甦有正向連動。

渣打銀行指出，近期中國的信貸規模成長速度加快，有機會進一步轉化為經濟成長、企業獲利與股市復甦的動能，儘管尚需要一段時間，但相對於歐美股票仍具有吸引力，因此在亞洲市場中，我們看好中國股市的表現。