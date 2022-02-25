金價回落只是暫時的？高盛認為黃金有機會升至2350美元

俄烏衝突引發的避險需求，近日帶動金價快速上漲。分析師認為，黃金可能僅在幾天之內，就會升至每盎司 2000 美元以上的新高。高盛則在最新的報告中指出，金價可能會漲至 2350 美元。

高盛表示，隨著烏克蘭局勢發展，金價還可能進一步上漲。如果 ETF 需求增加，黃金價格可能升至 2350 美元。

在此同時，黃金兌歐元已經創下歷史新高，盤中一度升至每盎司 1767.85 歐元的高點。儘管當前價格已由高點回落，不過仍遠高於每盎司 1900 美元的關鍵支撐位。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，黃金和美元目前正在爭奪避險地位。美元似乎正在勝出，美元指數來到盤中高點 97.51，漲幅達 1.36%。

Hansen 認為，儘管金價已從高位回落，但仍有望重回 2000 美元上方。

他說：「黃金的走勢將市場推向了強烈超買區間。如果金價能穩定在 1923 美元上方，那麼到創下歷史新高，就沒有太多阻礙。」

分析師還指出，新的軍事衝突，並不是使黃金受益，並幫助將其價格推回歷史高位的唯一因素。

Equiti Capital 市場分析師 David Madden 表示，在這一戰事很久之前，金價就處於上升趨勢。當市場開始消化 5 次升息的預期，且美元觸及近兩年高位時，黃金仍獲得關鍵支撐，這使得金價突破 2000 美元可能只是幾天的事。

Incrementum AG 的基金經理、《In Gold We Trust》年度報告的作者之一 Ronald-Peter Stoeferle 表示，俄羅斯的入侵，加劇了本已普遍存在的市場不確定性。

他補充說，自今年年初以來，黃金一直吸引著新的投資者關注，因為股市面臨波動性上升，而債券價格則因利率預期上升而下跌。「全球經濟面臨結構性問題，在這樣的環境下，你想持有一些黃金。」