〈商品報價〉南美乾旱+出口需求強 玉米期貨跳漲3%

芝加哥三大農產品期貨周四 (10 日) 漲跌互見，玉米 (CCON) 與黃豆 (SCON) 期貨因出口需求強勁而反彈走升，小麥 (WCON) 則連續第三天回落，吐回先前連續 6 天漲停的漲幅。

儘管價格維持高檔，但南美持續乾旱使玉米庫存緊縮，市場預期美國的出口需求強勁，帶動芝加哥最活躍玉米合約跳漲 3.1% 至每英斗 7.5575 美元；黃豆收漲 0.9% 至每英斗 16.8625 美元。

追蹤玉米期貨的 Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 反彈 2.13%，收報 26.38 美元；Teucrium 大豆價格指數 ETF(SOYB-US) 揚升 0.18% 至 27.6 美元。

小麥期貨則下跌 9.5% 至每英斗 10.87 美元，吐回先前的漲幅。追蹤小麥期貨的 Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 續跌 3.38%，收報 10.01 美元。

基金公司 Teucrium 資深投資組合策略師 Jake Hanley 表示，麥價的大幅上漲也會影響到消費需求，使市場加速獲利了結。

德國商銀分析師也表示，現在已有跡象表明高糧價導致需求放緩，包括阿爾及利亞將糧食招標延期、突尼西亞也拒絕了所有報價而沒有採購。