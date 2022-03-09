〈俄烏衝突〉小麥價格觸及歷史新高後暴跌 商品市場因戰事劇烈波動

在俄羅斯發動對烏克蘭的襲擊後，全球糧食供應中斷，引來商品市場連日混亂。芝加哥小麥 (WCON) 期貨周二 (8 日) 在觸及歷史新高後暴跌，並開啟雲霄飛車式高度震盪。

芝加哥市場交投最活躍的小麥合約，在連續 6 個交易日漲停之後，稍早飆升至創紀錄的每蒲式耳 13.635 美元，隨後暴跌 7.1%，此後跌勢縮減。此前有報導稱，烏克蘭不再堅持加入北約，激發了投資者對戰爭可能趨向緩和的希望。

CHS Hedging 分析師 Kevin Stockard 認為，交易員正在獲利了結，但要是接下來又重新飆漲，也不令人意外。

數據顯示，價格劇烈波動使得小麥的 10 天歷史波動率，達到至少十年來的最高水準。前次接近當前價格是在 2008 年的全球糧食危機期間。

俄羅斯入侵烏克蘭對黑海地區的出口造成嚴重破壞，而本地正是全球重要的糧食運輸樞紐。俄羅斯和烏克蘭合計占全球小麥出口的 29%、玉米出口的 19% ，和葵花籽油出口的 80%。

這種情況讓許多貿易商擔心，戰事惡化可能引發食品進口商大規模爭奪，以取代通常來自黑海地區的供應，並推升本就處於高位的糧食價格。

儘管小麥飆漲，但美國農民也在承受持續供應鏈混亂帶來的成本高漲。

美國全國小麥協會執行長 Chandler Goule 表示，雖然美國小麥價格上漲，但農民的主要投入的成本價格也在上揚，這不但是受戰事影響，也來自過去一段時間的供應鏈問題。