通膨、氣候、地緣政治等因素 「黃小玉」2022年價格恐更加波動

穀物價格今年漲勢強勁，美國農民趁勢計劃 2022 年種植更多的玉米、小麥與黃豆，然而明年化肥價格攀升、惡劣天氣不斷加上中國可能減少採購，專家預估農作物價格恐怕更加波動。

研調公司 IHS Markit 本月預測，2022 年黃豆、小麥、玉米的種植面積將達到約 2.3 億英畝，比今年創紀錄的種植面積增加近 200 萬英畝。

分析人士表示，隨著全球供應逐漸趕上需求，預估 2022 年農作物價格將回落。

雖然農作物價格自 5 月創下新高以來有所回落，但仍位於 8 年來新高紀錄。今年迄今，芝加哥期貨交易所（CBOT）的玉米期貨價格上漲 25%，小麥期貨價格漲 27%，黃豆漲 逾 2% ，黃豆期貨年初曾創 2014 年以來新高價。

Teucrium Trading LLC 資深投資組合策略師 Jake Hanley 表示，農民持續大量種植、庫存可能重建，意味著農作物價格將受到限制，上漲幅度有限。

地緣政治也可能是影響農作物價格的因素之一，美中之間的緊張關係，以及俄羅斯在烏克蘭邊境增兵，都讓全球貿易增加不確定性。

Hanley 表示，若俄羅斯攻進烏克蘭，則全球小麥價格可能飆升，如同先前俄羅斯併吞克里米亞時，油價飆漲 75%。

此外，中國是全球農作物出口的主要買家，據美國農業部（USDA）預估，2021/22 銷售年度，中國將從全球進口逾 1.35 億噸的玉米、小麥與黃豆，不過隨中國國內生產毛額（GDP）可能放緩、房地產泡沫也出現破裂危險，市場開始懷疑農作物需求是否仍保持強勁。

Global Commodity Analytics and Consulting 總裁 Mike Zuzolo 表示，中國對大宗商品的需求與其 GDP 息息相關，經濟放緩可能會影響中國中產階級的購買欲望。

其他影響因素還包括供應鏈混亂、通膨影響，農民需要的材料與設備成本正在上升，大型農用機具供應商 Deere & Co. 在 11 月時曾表示，預估明年大型農用設備銷售強勁，將調漲價格。

化肥成本正不斷攀升，與去年同期相比上漲兩倍，根據 Fitch Solutions 在 12 月初的報告，化肥價格可能會讓農民減少用量，進而導致產量減少。

此外，由於貨運需求強，加上運載量吃緊將持續到明年，農民在下一個種植季節前想降低成本的希望渺茫。

最重要的是，天氣變化恐怕對農作物造成嚴重影響。美國海洋暨大氣總署（NOAA）的氣候預測中心表示，美國目前正處反聖嬰現象，整個春季氣候有 60% 的機率保持不變，北部降雨量增加，而南部地區則較溫暖，比往年乾燥。