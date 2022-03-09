〈國際金屬飆漲〉鎳2日飆250% LME已暫停交易3/11前不會恢復

倫敦鎳期貨出現兩天飆漲多達 250% 的驚人行情之後，倫敦金屬交易所 (LME) 緊急暫停交易，並於周二 (8 日) 宣布本周五 (3 月 11 日) 之前不會恢復交易。

LME 並未提出恢復交易的確切日期，但會在重啟交易之後實施多項穩定市場秩序的措施，包括一開始只會在歐洲時段開放交易，且每日有 10% 漲跌幅限制。LME 也正在討論是否能在恢復交易之前減少空頭倉位餘額，以減輕價格上漲壓力。

鎳是生產不鏽鋼和電動車電池的重要原料，在俄國供給疑慮和軋空買盤帶動下，鎳價飆漲一倍，從每噸 5 萬美元一路飆漲，一度突破 10 萬美元，兩日漲幅最高達到 250%，刷新 LME 紀錄。

鑒於波動劇烈，LME 已經不再受理英國當地本周一午夜之後的買賣，並將依據周一收盤價計算保證金比率。

消息人士透露，鎳價飛天導致中國鎳礦巨頭青山控股鎳的空頭期貨合約被軋空，而中國建設銀行 (00939-HK) 旗下一家子公司被要求追繳保證金。根據 LME 周二晚間最新公告，所有交易成員的保證金都已經補足。

1985 年錫危機歷歷在目

LME 涵蓋從鋁到鋅各種工業金屬的交易，過去一個半世紀以來鮮少有交易中止的情況。

動盪的市況令人想起 LME 最黑暗時刻，也就是 1985 年「錫危機」(Tin Crisis)。當年由於 22 國政府支持的國際錫業委員會 (ITC) 無力償還債務、無法繼續穩定市場的活動，錫價一落千丈，委員會也因此瓦解。之後 LME 暫停錫金屬交易長達四年之久，許多券商退出該交易市場。

Hythe Bay Metals 公司主任 Michael Marlowe 說：「混亂、可恥、該難性、恐慌... 以上隨便挑一個詞彙都可以。這對所有熱愛 LME 和每天在這裡交易的人來說，是重大打擊的一天。」