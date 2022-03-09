〈俄烏衝突〉繼續提供生活必需品？跨國企業在俄面臨取捨困境

從幫寶適紙尿褲到多芬香皂等日常必需品製造商，正以走鋼索的方式繼續在俄羅斯銷售產品。這些跨國公司對俄羅斯最近入侵烏克蘭被迫表態壓力越來越大。

麥當勞 (MCD-US) 周二 (8 日) 表示將關閉其俄羅斯所有門市。百事可樂 (PEP-US)、可口可樂 (KO-US) 和星巴克 (SBUX-US) 也都停止在俄羅斯銷售其最知名的產品。

但一些全球大型包裝食品和家居用品製造商的動作落後於已完全撤出俄羅斯的金融服務公司、石油和天然氣公司以及零售商。它們強調，俄羅斯的人民都依賴它們的產品。

寶潔公司 (PG-US) 和聯合利華 (UL-US) 本周表示，將繼續在俄羅斯銷售基本生活產品，但將結止任何新的資本投資，不再在該國做廣告。聯合利華已暫停所有產品進出俄羅斯。

全球最大食品集團雀巢周三 (9 日) 也跟進，在稍早決定停止登廣告後，暫停對俄羅斯的投資。

耶魯大學管理學院教授 Jeffrey Sonnenfeld 正在追踪大型企業撤出俄羅斯的舉動。他說：「我認為它們今天做得比昨天更多。」「撤出越全面，就越能推進世界和平的前景。」

他補充說，試圖經過繼續提供基本物資來減少對俄羅斯人民的傷害是個「錯誤」，「這裡沒有中間地帶。」

吉百利巧克力製造商億滋國際 (Mondelez International Inc)(MDLZ-US) 和生產好奇 (Huggies) 紙尿褲的金佰利公司 (Kimberly-Clark Corp)(KMB-US) 尚未宣布削減俄羅斯業務的計劃。

代表寶潔和億滋等公司的消費性品牌協會 (Consumer Brands Association) 女發言人丹尼斯 (Katie Denis) 說，「這與單純獲利無關。」「而是有關業者是否會繼續生產人們所需的東西。這與較早出面表態的公司所面對的情勢不同。」

部分企業也不希望被視為因讓普通俄羅斯公民失業而傷害他們。除了麥當勞之外，至少有 6 家主要速食公司在俄羅斯經營餐廳，包括 Yum Brands Inc (YUM-US) 旗下的肯德基和 Restaurant Brands International (QSR-US) 旗下的漢堡王。