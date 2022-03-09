〈焦點股〉美禁運俄石油推升油價暴漲 太陽能族群發光

303 全台停電事故，使得再生能源、不斷電系統 (UPS)、儲能概念成為市場焦點，加上美英禁運俄國石油推升油價、天然氣價格飆漲，再度掀起市場對於太陽能族群的想像，安集 (6477-TW) 今 (9) 日獲得買盤追捧強攻漲停，聯合再生 (3576-TW)2 月營收亮眼，盤中一度逼近漲停價，其他包括元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、達能 (3686-TW) 等也大漲逾半根停板。

聯合再生 2 月營收 15.44 億元，月增 3.88%，年增 125.6%，累計前 2 月營收 30.3 億元，年增 97.04%；受惠國外太陽能需求成長，國內客戶拉貨力道強勁，聯合再生模組出貨量續揚，2 月營收創下近六年同期新高。

聯合再生今天盤中勁揚逾 9%，一度攻上 23.7 元，站穩所有均線之上，為去年 11 月中旬以來新高；安集強勢亮燈漲停，達 56.8 元，同樣收復所有均線；元晶、茂迪、達能、國碩、碩禾等均人氣高漲，大漲超過半根停板。

美國總統拜登對俄羅斯經濟命脈下重手，全面禁止俄國能源進口，包括石油、天然氣、煤等，英國、歐盟也宣布將逐漸退出從俄國進口能源，國際油價聞訊狂飆，4 月交割的 WTI 原油期貨一度逼近每桶 130 美元，5 月交割的 Brent 原油收每桶 127.98 美元，創近 14 年新高。

台灣力拚 2050 年淨零碳排，太陽能建置目標在 2025 年須達成 20GW，不過，去年受原物料價格飆漲影響，眾多案場遞延至今年，加上今年台灣躉售費率為一年兩期制，上半年費率略高於下半年，引起台灣系統廠集中在上半年全力拉貨，帶動模組供不應求，各家產能稼動率滿載，訂單更排至 7、8 月，今年獲利表現可期。

