〈能源盤後〉俄遭取消最惠國待遇 伊朗核協未果 原油上漲 但本周收低6% 3周來首見

原油期貨價格周五 (11 日) 雖然上漲，但本周卻收低，係因交易者評估了各國對填補俄油全球市場空缺的潛在努力。

美國拜登總統宣布，美國與其盟國將撤銷俄羅斯「貿易最惠國」待遇。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.07 元或 2.90%，收每桶 109.09 美元，自盤中低點 104.52 美元回升。然而，WTI 原油期貨過去 2 個交易日下跌了 14%，本周下跌 6%，為 3 周來首次收低。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 2.52 美元或 2.3%，收每桶 111.85 美元，自盤中低點 107.22 美元大幅拉回，但過去 2 日合計下跌 15%，因此本周仍下跌 6%。

根據道瓊市場數據，WTI 和 Brent 原油期貨價格周二均收登近 14 年高點，接著周四跌至 3 月 1 日以來最低。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.96%，收每百萬 Btu 4.768 美元，但本周下跌 5.2%。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 4.37%，收近每加侖 3.2947 美元，但本周跌逾 7%。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.08%，收每加侖 3.3976 美元，但本周跌逾 9%。

市場推動力

本周石油市場出現劇烈波動，因美國開始禁止進口俄羅斯原油，引起西方各國跟進，恐令全球供需平衡留下巨大空洞。

然而，DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示：「單方面禁止俄油進口，意味著向來販售給美國買家的俄羅斯原油可以在全球市場上找到另一個買家，這將使全球供需平衡基本保持不變，且也可讓美國買家在任何地方採購原油。」

「但如果越來越多的國家禁止俄羅斯石油，單靠俄國以外的全球產量根本不足以對應快速增長的需求。」

同時，拜登將與國會合作立法撤銷俄羅斯貿易地位，歐盟和 G7 也將加入此一舉動。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，俄國普丁總統周三表示，俄國將繼續履行出口承諾，緩解了市場對莫斯科關閉出口以報復西方國家金融制裁的擔憂，令原油價格稍微承壓。

另外，該分析師也指出，阿拉伯聯合大公國 (U.A.E) 駐美大使在推特上聲明贊同並鼓勵 OPEC 擴大增產，也是壓低原油價格的因素之一，儘管 U.A.E 能源部長隨後反駁了大使，稱 U.A.E「致力於 OPEC+ 協議及其現有的每月產量調整機制。」

Fritsch 指出，EIA 最新預測呈現，美國石油生產商目前正努力增產，似乎對激漲的油價做出反應，且 IEA 也願意在必要時釋放更多緊急石油儲量。

然而，伊朗核子談判周五在維也納舉行，但在沒有達成協議的情況下暫停，提供原油上漲動力。

