華航大徵才開出200個職缺 看好客運終將復甦

華航 (2610-TW) 今 (21) 日宣布，由於貨運業務穩定成長，客運終將復甦，今年將招募各界菁英，釋出包括機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務工程師等共逾 200 個職缺，此為過去 2 年因疫情暫停徵才後首次擴大招募。

華航表示，受疫情影響，華航前兩年暫停對外徵才，隨著貨運業務穩定成長，客運終將逐漸復甦，為培育新世代人才，擴大聯合招募，財務處、資管處、行政處、航務處等單位均開出內勤職缺。

華航進一步說明，會計員及資訊、設施、航務等工程師內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，並具備 2020 年 6 月 4 日以後有效 TOEIC 多益 600 分以上，具有相關職務學歷背景、實務工作經驗或技職訓練 (證照) 者尤佳。

而華航修護工廠也將大批招考修護人員，除了華航自有客、貨機修護工作外，同時服務歐、美、亞洲多國客戶，報考資格為高中 / 高工 / 高職飛機修護科或機工 / 機械科、大專 (含) 以上理工科系畢業者，一般大專以上畢業、具有國際標準 FAR147 或 EASA66 航空維修訓練學校完訓者，多益 450 分以上，歡迎無經驗、無證照者報考。

此外，華航持續招募機師，今年預計晉用 150 名機師，其中包括 60 名培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益 750 分以上均可報考，錄取後將由華航安排至國外接受基礎飛行課程。

華航連續多年獲 Cheers 雜誌評選為「新世代最嚮往企業」，去年更取得道瓊永續指數 (DJSI)「人力資本發展」航空產業最高分。