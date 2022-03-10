〈ESG大趨勢〉公股銀授信導入ESG 鼓勵企業打造永續發展體系

ESG 成為目前金融市場新顯學，以企業金融授信見長的公股銀行，除了透過赤道原則篩選、檢視授信企業是否合乎規定外，現在融資更新增永續連結概念，透過利率讓利鼓勵企業重視永續，為壯大永續量能，九大公股金融機構更成立 ESG 倡議平台，以營造更健全的永續發展體系。

在財政部號召下，包括台灣銀行、土地銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、合作金庫、台灣企銀與輸銀等九家公股金融事業機構，共同籌組「ESG 金融國家隊」，希望透過公股銀的影響力，打造更完整的 ESG 金融環境。

而新成軍的 ESG 倡議平台，將 ESG 及永續發展觀念擴及供應商及授信客戶，營造健全的永續發展生態體系，未來將透過此平台依「組織與 ESG 資訊揭露」、「責任金融」及「環境及社會績效」3 大主軸於短中長期三階段推動逾 35 項執行方案。

至於執行方案內容則涵蓋，簽署赤道原則、推動綠建築及太陽能分行、發行綠色或可持續發展債券等，期盼藉由公股金融事業的聯合倡議，促使更多企業重視及因應 ESG，引領更多的台灣產業邁向永續道路。

第一金控董事長邱月琴表示，國際清算銀行 2020 年提出「綠天鵝」一詞，示警全球暖化等氣候變遷問題可能演變為信用、市場、流動性、作業及保險風險等重要金融風險，引發系統性金融危機。

根據聯合國氣候變遷專門委員會 IPCC 公布最新氣候變遷報告，預計 2030 年將比工業革命前高出攝氏 1.5 至 1.6 度，除非各國於 2050 年前達成「淨零碳排」，才可能在本世紀末前將溫度上升控制於攝氏 1.5 度的範圍內；因此有些原本可授信或投資的企業，在各國政府制訂氣候變遷或環境保護政策後，可能就被金融機構排除在外。

邱月琴認為，若要降低風險，銀行、資產管理公司、保險公司等金融機構，應透過議合，引導被投資及授信的企業符合《巴黎氣候協定》的目標，積極轉型並與供應商溝通對話。