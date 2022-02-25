〈MWC展將登場〉和碩攜工研院展出5G節能專網方案

經濟部工業局研發的 5G 節能專網解決方案，結合代工大廠和碩 (4938-TW)5G 基站共同參加世界行動通訊大會 (MWC) 線上展會；此解決方案能針對不同場域快速佈建企業專網設備，同時減少耗電成本。

5G 節能專網解決方案透過定期監控基站網路及終端裝置的流量使用狀況，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，在不降低服務品質下，讓更多的基站進入休眠，減少耗電以節省成本。

以智慧工廠專網應用中設置 100 座 5G 基站為例，一個月將可減少 12750kWh，節省約 37.5 戶家庭用電量，約減少 7060 公斤的碳排放。

和碩第六事業處總經理馮震宇提到，此次合作的 5G 節能專網解決方案，可廣泛應用在智慧工廠、智慧醫院、智慧倉儲物流、港口等 5G 垂直應用領域；此解決方案對於離峰時段的基站做效能管理，減少基地台耗電，有效降低部署企業專網的營運與管理成本。

馮震宇表示，產品形態已由過往聚焦的用戶終端設備，提升到提供符合 3GPP 及 O-RAN 標準的端到端 5G 企業專網解決方案。目前已掌握 5G 關鍵技術，如 x86 硬體設計、L1 物理層加速、L2/L3 通訊協定、網路功能虛擬化、網路切片、AI 邊緣運算與智慧基站網管軟體。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，MWC 在行動通訊領域被譽為最具影響力的大會，5G O-RAN 趨勢也吸引美國電話電報公司 (AT&T)、英特爾 (Intel)、樂天 (Rakuten)、輝達 (Nvidia)、高通 (Qualcomm)、日本電信電話公司 (NTT DOCOMO) 等大廠及臺灣相關供應商共同參展。

丁邦安指出，IEEE 相關研究顯示專網耗能比例中，以基站耗電量最多、占 50-60%，工研院與和碩線上參展 5G O-RAN 端到端節能控制系統，可快速佈建專網設備，並針對不同智慧工廠、智慧醫院、智慧娛樂等各式專網應用快速擴充，有效率管理專網。

經濟部攜手產官研參與 5G 標準制定並開發自主技術，協助網通廠從代工轉向發展自主品牌小基站，以及助國內資通訊業者拓展開放式無線電接取網路 (O-RAN) 市場。

根據工研院產科國際所彙整市場調研機構 Dell’Oro 估算，2021-2026 年全球 RAN 市場累計營收近 2500 億美元，預估 2026 年 O-RAN 架構將占整體 RAN 市場 15%。