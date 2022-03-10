台積電600元以下，可以閉著眼買進嗎？

近期台積電的盤中零股交易爆出歷史天量，顯示許多小資族想趁著股價回檔至年線以下，把握危機入市撿便宜的機會。

為何台積電會受到散戶如此熱烈地追求呢？畢竟「護國神山」可不是叫假的，在全球晶圓代工市占率高達 53.1%、穩坐龍頭寶座，狠狠甩開競爭對手，而且 7 奈米、5 奈米以下高階製程居於寡占地位，怪不得市場有此一說：「全世界可以沒有蘋果 (Apple)，但絕對不能沒有台積電」。更讓散戶為之傾心的吸引力，是長期投資 10 年下來，還原息值的累計報酬率高達 833%！

不過，2021 年初以來，對台積電股價表現感到失望的投資人也逐漸增加，最主要是去年漲幅由前一年的 60% 大幅縮水至 16%，甚至落後大盤將近 24% 的漲幅；而今年外資賣超不手軟，讓台積電又創下 2021 年 8 月以來新低價。明明外資法人一片看好、最高目標價還超過千元，現在看到 600 元以下的台積電，真的可以閉著眼買進嗎？

其實台積電基本面前景的亮眼無庸置疑，但台積電在台股當中還有一個獨特地位，就是「市值王」，接近台幣 15 兆元的市值，占台股總市值大約 3 成，對外資而言，這就是最便利的提款機，所以每當系統性風險發生時，外資為了增持現金、因應海外投資人贖回，台積電一定首當其衝被外資大量提款，才會讓散戶摸不著頭緒：「怎麼外資老是言行不一，嘴巴看好卻拚命賣超？」

賣超台積電的大咖甚至包括挪威、新加坡的國家主權基金，所以即使高盛、瑞信等外資券商看好，也管不住基金管理者是否會出脫持股。因此可預料得到，隨著全球股市連續上漲多年、進入高基期後，今年走勢肯定不會太平靜，隨時可能出現回檔的情況下，外資仍可能動輒大賣台積電。

而且最可怕的是，即使外資由去年至今已經從台積電提款 4 千億元，持股比仍達 73.8%，等於是庫存還有 1913 萬張以上，這股力量將是台積電股價長期走勢的最大變數。萬一股市走空，台積電本身基本面再硬挺，也抵擋不住外資賣壓。

平心而論，對於小資族來說，投資台積電未必是考量資金效率後的首選。統計台積電過去 20 年 (2001-2021 年) 的股價表現，平均年漲幅為 13.9%，其中有 16 年漲幅低於 3 成，有 8 年表現落後大盤，另外也有 5 年下跌，平均跌幅則達到 22%。

投資人必須認清事實，台積電股本重達 2593 億元，股價不可能經常複製 2020 年大漲 6 成那樣的瘋狂走勢，也可這樣說，台積電的卓越是來自長期日積月累，是踏實耕耘、穩健成長的台灣水牛，而不是讓大家年年驚呼的鬥牛。台積電市值高，卻也成為避不了被外資提款的「原罪」，動輒被打壓，股價表現低於預期也是情理之中。小資族若追求錢滾錢的增值效益，放眼台股將近 2 千檔個股，用心研究選股，一定有更佳選擇！

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