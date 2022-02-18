和碩強化北美布局 加碼增資墨西哥廠近10億元

代工大廠和碩 (4938-TW) 擴大北美投資布局，繼去年墨西哥、北美投資計畫後，今 (18) 日代子公司華瑋投資、華毓投資二度加碼增資墨西哥廠，合計將再砸下 3310.2 萬美元 (約新台幣 9.22 億元)，參與墨西哥廠現金增資，以因應長期業務投資需求。

和碩墨西哥廠 (PEGATRON Mexico S.A. de C.V.) 為和碩 100% 間接持有，旗下華瑋投資、華毓投資各持有 59.49%、40.51% 股權，今日公告華瑋投資將再投資 1487.25 萬美元 (約新台幣 4.14 億元)，華毓投資去年 11 月加計今日再投資 1822.95 萬美元 (約新台幣 5.06 億元)，增資墨西哥廠。

本次增資完，華瑋投資、華毓投資各持有墨西哥廠約 6175 萬股、4200 萬股，持股比例維持 59.49%、40.51%，對於增資墨西哥廠，和碩表示，屬於北美擴大投資的一部分，將擴大暨有銷售、維修服務中心，也不排除配合客戶生產產品。

和碩近年積極布局北美市場，去年也提出赴美設廠計畫，宣布將斥資 1.64 億美元 (約新台幣 45.65 億元) 赴美投資，且將保留第二階段擴產空間，以支應美系車廠客戶，看好未來 3-5 年車用事業每年都將保持雙位數成長。

營運方面，和碩 1 月營收仍站穩千億元，達 1231.38 億元，月減 21%、年增 49.4%，改寫歷年同期新高，也反映今年三大產品線需求均優於往年同期，和碩預估，本季筆電出貨將季減 15-20%，桌機主板則估將季減約 30-35%，非個人電腦業務也將呈現季節性下滑。