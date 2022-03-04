和碩因應長期投資 擬砸20億元成立兩家新投資公司

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (4) 日宣布，因應長期投資，將各投資 10 億元成立和毓投資、和瑋投資等兩家控股公司，目前則還未有明確的投資標的，但和碩表示，不會排除任何投資機會，不過和碩上月才透過華瑋投資、華毓投資加碼增資墨西哥廠，是否與集團車用布局有關，引發關注。

和碩今公告成立兩家 100% 持有子公司，分別是和毓投資、和瑋投資，與集團旗下華毓投資、華瑋投資、華旭投資等同屬一般投資業。

值得注意的是，和碩近期強化北美布局腳步，繼去年提出赴美設廠計畫後，透過華瑋投資、華毓投資兩度加碼增資墨西哥廠，合計投資逾 4500 萬美元 (約新台幣 12.6 億元)，擴大當地暨有銷售、維修服務中心，因此後續是否還有投資計畫，引發關注。

營運方面，和碩認為首季三大產品線需求動能可望延續，但反映季節性、傳統淡季效應，估本季筆電出貨將季減 15-20%，約達 250-260 萬台，仍優於去年同期，桌機主板則估將季減約 30-35%，非個人電腦業務也將呈現季節性下滑。

展望今年，和碩則認為，資訊產品隨疫情趨緩、人類生活回到常態，成長幅度將大幅收斂，不過包含通訊、寬頻裝置、IoT、車載、元宇宙等產品出貨都可望成長，成為今年成長動能。