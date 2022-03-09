外資急兌現 連13日狂賣台積電 累計提款2288億元

外資急兌現 連13日狂賣台積電 累計提款金額高達2288億元。(鉅亨網資料照)
外資急兌現 連13日狂賣台積電 累計提款金額高達2288億元。(鉅亨網資料照)

台股今 (9) 日開盤即強勁反彈、終場站回萬七、收 17015 點，上漲 190 點，不過，外資卻再倒貨，持續提款台積電，已連賣 13 日，累計賣超金額更達 2287.99 億元，其餘如長榮航、華航、友達等，也全數遭提款。

三大法人今日合計賣超 326.07 億元，外資賣超 318.08 億元、連六賣，累計賣超金額高達 2300 億元，投信買超 20.46 億元，連 26 買，平歷史最長紀錄，自營商也賣超 28.36 億元。

不過，外資儘管大砍現貨，期貨卻不同調，今日回補空單 3136 口，空單未平倉口數降至 12720 口，水位也創下 2021 年 10 月 4 日來的新低，象徵外資看台股後市仍具備一定支撐。

觀察外資賣超，除權值股外，也瞄準日前強漲的航運類股，包括長榮航、華航，繼昨日買超後、今日反手賣出，張數分別達 39361 張、12384 張，台積電也達 28712 張，其餘如開發金、新光金、元大台灣 50 等，賣超張數皆破 14000 張。

外資買超則瞄準低本益比、高殖利率或是產業前景看旺類股，今日最愛聯電，買超 21587 張，高居外資買超第一名，其餘如中鋼、群創、榮運、慧洋 - KY 也入列買超前十名中，太陽能廠如聯合再生、元晶也獲青睞。

投信與外資同樣看好聯電、賣超長榮航與華航；自營商則大買貨櫃雙雄長榮與陽明，並與投信、外資對作，大買華航。

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