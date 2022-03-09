蘋果穩居台積電最大客戶 去年貢獻營收逾4000億元、年增2成

晶圓代工廠台積電 (2330-TW)(TSM-US) 最大客戶去年貢獻營收高達 4054.02 億元，較前一年成長超過 2 成，占總營收比重也增加 1 個百分點至 26%。法人估，該最大客戶應為蘋果 (AAPL-US)，且在蘋果擴大自研晶片下，今年營收比重可望再進一步攀升。

據台積電財報顯示，第二大客戶 2020 年營收占比仍不到 1 成，去年則首度攀升至 10%，貢獻營收達 1537.4 億元；法人推估，其為近年來與台積電密切合作的超微 (AMD-US)。

台積電第三大客戶 2020 年貢獻營收 1673.9 億元，營收占比達 12%，但去年已退出營收占比超過 1 成以上的大客戶；法人推估，第三大客戶應為華為，受到美國出口禁令影響，台積電無法再出貨，導致華為退居大客戶行列。

從地區別來看，去年美國仍是台積電最大市場，營收貢獻超過 1 兆元、達 1.01 兆元，較前一年成長約 24%，占比達 64%；台灣市場營收貢獻 2039.63 億元，年增 58%，並超越中國，成為第二大市場，營收占比約 12.8%；中國市場營收 1645.52 億元，年減 29.6%，比重降至約 10%，居第三大市場。