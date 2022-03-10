光隆活化資產效益顯 去年獲利寫次高 EPS 3.58元

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布 2021 年財報，稅後純益 5.15 億元，改寫次高，年增 49.6%，每股純益 3.58 元，董事會決議去年盈餘普通股每股擬配發 3 元現金股利，特別股則每股配發 2.5 元現金股利。

光隆 2021 年第四季營收為 21.79 億元，毛利率為 8.66%，季減 3.29 個百分點，年減 1.99 個百分點，稅後純益 2.44 億元，較第三季轉轉盈，年增 17.75 倍，每股純益 1.87 元，光隆 2021 年第四季處分大陸子公司股權及台灣宜蘭建案入帳，挹注獲利 3.85 億元。

光隆 2021 年全年營收 80.61 億元，毛利率 12.27%，年減 1.7 個百分點，稅後純益 5.15 億元，改寫歷史次高，年增 49.6%，每股純益 3.58 元。

光隆指出，2021 年營運表現是「外熱內冷」，本業表現不如預期，主要是受去年第 3 季越南停工影響，成衣而言，約有 2500 萬美元的訂單因此而遞延至今年出貨。業外則成果豐碩，光隆去年陸續處分非核心資產，處分金居 (8358-TW) 與 VIZIO 股份、大陸子公司股權轉讓、及宜蘭建案銷售等，共計收回資金逾 13 億元，挹注去年每股稅前盈餘約 3.8 元。

光隆今也公布 2 月營收 5.49 億元，創歷年同期新高，月減 19.43%，年增 62.98%，三大事業部門出貨表現不凡，成衣持續出貨火熱，年增高達 2.4 倍，而羽絨和家紡也都有雙位數成長，合力創下歷年同期新高紀錄。今年前 2 月合併營收 12.31 億元，年增 26.4%。預期在成衣今年出貨暢旺推升下，光隆今年第一季，淡季不淡，也有機會同創歷年同期新高。

展望今年，光隆主管指出，光隆成衣在客戶庫存水位偏低及戶外機能服需求復甦，客戶下單轉趨積極，今年接單預期樂觀，加上去年的出貨遞延加成，今年前三季產線已趨滿載，將重返高成長軌道。