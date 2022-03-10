PIMCO老將：央行利率升至2% 投資人準備迎接「新中性」

品浩 (PIMCO) 老將 Robert Mead 表示，已開發國家的利率將升至 2% 左右，以抑制物價，這將成為新中性，原因是通膨預期上升，以及俄羅斯進犯烏克蘭，引發債券投資人焦慮。

在品浩任職 19 年、擔任亞太投資組合管理部門共同主管的 Mead 說：「利率的目標並不可怕」，他正在為這樣的世界做準備，在這個世界，央行快速上調利率，以抑制通膨，而利率升至 2%，將成為多數已開發國家的「新中性」。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周向參院銀行委員會表示，可能會在本月開始進入升息周期，以抑制通膨，但在俄烏戰爭爆發的情況下，Fed 應「謹慎」採取行動。

目前美國的基準利率約為 0%，在 2018 年和 2019 年平均為 2%，之後 Fed 大幅降息，以減緩新冠肺炎疫情對經濟的打擊。

Mead 說，在政策正常化方面，地緣政治事件不會影響央行的行動。他認為，如果借貸成本攀升至 2% 左右，貨幣政策將有助於減緩通膨衝擊。

在投資人評估烏克蘭戰爭的經濟衝擊之際，Mead 認為美國公債仍是最佳避風港。他說：「在真正避險情況下，美國公債仍是投資人尋找避風港的地方。」

另類資產管理公司 Clocktower 首席策略師 Marko Papic 則警告，俄國攻打烏克蘭，可能極大助長通膨，增加原本就飆升的生活成本。他說，這場衝突在某些方面類似 1973 年的「贖罪日戰爭」，這起事件因為給「美股帶來持續性下行風險」而引人矚目。

Papic 表示，俄烏戰爭可能導致美股承受持續時間比投資人預期更長的壓力，部分原因在於這場衝突的地理位置。烏克蘭是位於歐洲邊緣的大國，靠近北約（NATO）成員國，而任何靠近北約成員國的錯綜複雜軍事行動，都可能引發更廣泛衝突。