〈商品行情〉烏克蘭不再堅持入北約 小麥盤中急殺收跌逾1%

芝加哥三大農產品期貨周二 (8 日) 漲跌不一，小麥期貨 (WCON) 盤中觸及新高後幾小時轉為重挫 10%，最後跌幅收斂，收跌 1.1% 至 12.80 美元。行情轉跌係因烏克蘭傳不再堅持加入北約，使俄烏關係緩和的契機。黃豆及玉米期貨則反彈走強。

追蹤小麥期貨的 Teucrium 小麥 ETF (WEAT-US) 走勢也高度震盪，翻黑下挫收跌 9.53%，報 11.11 美元。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 周二表示，不再堅持讓烏克蘭加入北大西洋公約組織 (NATO)，且願意在承認親俄地區獨立的問題上妥協，對俄態度明顯軟化。

澤倫斯基表示「北約害怕爭議，害怕與俄羅斯對抗。」也再度呼籲普丁與他展開談話，而非只是活在沒有氧氣的資訊泡泡裡面。

近月芝加哥玉米 (CCON) 則上漲 0.3% 至每英斗 7.53 美元；近月芝加哥黃豆 (SCON) 收漲 1.8% 至每英斗 16.8975 美元。

相關 Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 1.2% 至 26.27 美元；Teucrium 大豆價格指數 ETF(SOYB-US) 上漲 1.32% 至 27.56 美元。