〈俄烏衝突〉烏克蘭總統：早已不再堅持加入北約 願在烏東問題上妥協

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 周二 (8 日) 表示，不再堅持讓烏克蘭加入北大西洋公約組織 (NATO)，且願意在承認親俄地區獨立的問題上妥協，對俄態度明顯軟化。

根據美國廣播公司旗下新聞節目 ABC News 播出採訪內容，澤倫斯基說：「在我們意識到北約不準備接受烏克蘭後，針對這個問題，我早就已經冷靜下來了。」

他說：「北約害怕爭議，害怕與俄羅斯對抗。」談到加入北約，澤倫斯基表示，他不想成為一個跪著乞求一樣東西的總統。

俄羅斯曾表態不希望烏克蘭加入北約，作為冷戰時期創立的組織，北約的存在是為了保護歐洲國家不受蘇聯侵略，近年來隨著北約不斷向東擴張，俄羅斯的不滿情緒日益高漲。

就在下令入侵烏克蘭以前，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 宣布承認烏克蘭東部的頓內茨克 (Donetsk) 與盧甘斯克 (Lugansk) 獨立，作為停戰的其中一項條件，普丁也希望烏克蘭承認烏東兩地區的主權。

澤倫斯基表示願意與俄羅斯就這項條件進行對話，他說：「除了俄羅斯以外，這兩個地區還沒獲得承認，但我們可以針對這項問題找到折衷辦法。」

澤倫斯基認為，這項問題不是單純承認獨立而已這麽簡單，他認為最重要的是身處於烏東地區、但想要成為烏克蘭一員的人們未來如何生活，烏克蘭會希望能接納他們。

澤倫斯基再度呼籲普丁與他展開談話，而非只是活在沒有氧氣的資訊泡泡裡面。