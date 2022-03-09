投信連26買台股、外資續砍318億元 三大法人賣超326.07億元

台股今 (9) 日展開反彈，在亞股中表現亮眼，晶圓雙雄領軍電子股走強，航運族群更是人氣爆棚，指數一度勁揚逾 240 點，收復萬七大關，終場漲幅略收斂，上漲 190.11 點或 1.13%，收在 17015.36 點，外資再度提款 318 億元，投信則已連 26 買，三大法人合計賣超 326.07 億元。

加權指數成交值縮至 3161 億元。外資昨天倒貨 461 億元後，今天續砍 318.08 億元，為連續 6 個交易日賣超，累計賣超達 2300 億元；投信護盤意志仍堅，買超台股 20.46 億元，寫下連 26 買紀錄，平 2007 年創下的最長紀錄；自營商賣超 28.36 億元。三大法人合計賣超 326.07 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天終於止跌回升，盤中一度衝上 573 元，終場漲幅收斂至 1% 以內，收 568 元；聯電 (2303-TW) 站回 50 元大關，終場勁揚逾 4%，收 51.8 元；聯發科陷多空拉鋸，一度翻黑，終場小漲收 966 元；鴻海、矽力 - KY 收平盤，大立光、友達則以下跌作收。

富邦人壽 2 月份認列俄羅斯預期信用損失 22 億元，不過，富邦金仍奪下 2 月獲利、累計前 2 月獲利及每股獲利三冠王。富邦金今天強勢上漲 1.6%，國泰金漲幅收斂至 1% 以內，中信金、上海商銀等金融股尾盤漲勢也縮小。

俄烏戰事打亂全球航運業，恐導致海、空運價格大漲，航海王今天重回多頭懷抱，貨櫃雙雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 勁揚逾 6%，陸運股榮運、志信、中櫃亮燈漲停，散裝航運四維航、正德同步攻上漲停，華航股價也反彈逾 4%。上市運輸類股指數終場大漲 4.58%，為盤面最強勢族群。

美國宣布全面禁止俄國石油、天然氣等能源進口，帶動油價暴漲，使得太陽能族群躍居多頭指標，安集 (6477-TW) 獲買盤追捧強攻漲停，聯合再生 (3576-TW)2 月營收亮眼，盤中一度逼近漲停價，其他包括元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、達能 (3686-TW) 等也大漲逾半根停板。