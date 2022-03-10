〈台股盤中〉台積電領軍大漲超過400點 收復年線大關

隨著俄烏緊張情勢舒緩，美股四大指數全面收漲，費半更勁揚近 4%，台股今 (10) 開盤即跳空開高，台積電領軍下，指數大漲超過 400 點，最高達 17466 點，不僅站穩萬七大關，更一舉收復 5 日線與年線，成交量估達 3600 億元。

權值股今日多上漲表態，台積電最高達 589 元，強漲 20 元，貢獻漲點約 170 點，聯發科也大漲近 4%，重返千金俱樂部，鴻海、金控雙雄、南亞也都有 1% 以上的漲幅，台達電更飆漲 6%，推升大盤強勁反彈。

觀察資金流向，電子今日成交比重仍低於 5 成、約 48%，航運則達 28%，化學生技與醫療、金融保險各達 4%、3%，鋼鐵則隨著人氣降溫，占比約 2%，若以漲跌幅來看，電子、航運因落底反彈，漲幅皆達 3% 以上。

盤面今日再度聚焦航運，長榮、萬海雙雙反彈 3% 以上，陽明也有 1% 以上的漲幅，慧洋 - KY 更亮燈漲停，華航、長榮航也因油價下跌，成本壓力可望趨緩，今日再度啟航，且漲幅均超過半根。

IC 設計族群如智原、創惟，皆強勢表態，智原大漲超過 5%，站回所有均線，世芯 - KY 也重回千元大關，台股再現十千金，其餘如立積、矽力 - KY、力智也都有 6% 以上的漲幅。