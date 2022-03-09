〈台幣〉午後豬羊變色 外資續落跑貶7.3分收28.435元

台股今 (9) 日展開反彈，站回萬七大關，但股匯表現不同調，新台幣兌美元匯率午盤前一路在平盤附近拉鋸，下午匯價豬羊變色，由於外資持續賣超台股，匯出需求強勁，在大量美元買盤湧入下，一度貶近 1 角，直接摜破 28.4 元關卡，終場貶值 7.3 分，收在 28.435 元，為連 4 貶，並再改寫近 11 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值 19.26 億美元。

新台幣兌美元匯率今天走勢震盪，早盤隨著股市走揚，一度升抵 28.335 元，隨後一路在平盤附近整理，午盤過後，美元買盤再度蜂擁而至，匯價最低來到 28.456 元，貶 9.4 分，不過，市場賣盤空虛，成交量能明顯萎縮，終場貶值 7.3 分，收在 28.435 元，台北外匯市場成交值 12.96 億美元，元太外匯市場成交值 6.3 億美元。

台北匯市今天持續上演熱錢落跑戲碼，外資大舉買進美元，就算出口商進場拋匯，也擋不住新台幣貶勢，匯價不斷探底，為避免匯市失序，央行適度進場調節，新台幣兌美元匯率自 3 月以來，短短幾個交易日已驟貶 4.14 角，匯銀人士預估短線恐貶破 28.5 元。

台股今天強勢反彈，在亞股中表現亮眼，指數一度勁揚逾 240 點，收復萬七大關，終場漲幅略收斂，上漲 190 點，收在 17015 點，不過，外資再度提款 318 億元，為連續 6 個交易日賣超，累計 6 天賣超金額高達 2300 億元。

觀察主要貨幣今天表現，美元指數下跌 0.25%，歐元強彈 0.51%，新加坡幣微升 0.01%，韓元收平盤，日圓則重貶 0.36%，新台幣貶 0.26%，人民幣貶 0.06%。