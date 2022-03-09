比特幣急漲突破41500美元 拜登本周預計簽署監管相關行政命令

加密貨幣周三 (9 日) 突然發動攻勢，比特幣漲破 41500 美元，24 小時升幅超過 8%。有報導稱，美國總統拜登本周將簽署一項行政命令，目標是針對加密貨幣建立一個全盤的監管架構，最快於美東時間周三發布。

據 Coindesk 數據，截至台北時間 13:12，比特幣 (BTC) 報 41545 美元，24 小時漲 8.17%，以太幣 (ETH) 報 2720 美元，漲幅也達到 7.49%。近期備受關注的 LUNA 的 24 小時漲幅更來到 18.6%，並成為少數過去一周漲跌幅為正值的貨幣。

LUNA 是公鏈 Terra 的原生代幣，上個月非盈利基金會 Luna Foundation Guard 才完成 10 億美元融資。LUNA 主要作用之一，是維持穩定幣 TerraUSD(UST) 與美元的掛鉤，經由 Terra 的演算機制，藉由銷毀或增發 LUNA，來確保 UST 的幣值穩定，而非以法幣或鏈上資產做為抵押。

官員指出，拜登本周將簽署的行政命令，將指示聯邦機構審查潛在的監管變化，以及數位資產對國家安全和經濟的影響。

特別是過去一周，在美國及盟友對俄羅斯實施諸多制裁後，白宮對加密貨幣的態度引起了新的關注，因為憂心被制裁的組織及個人，可能透過加密貨幣來逃避限制。

另外，這項行政命令還可能在處理數位資產上，發揮更多協調作用，劃分不同機構在監管上各自擔當的角色。