晶圓雙雄回神、航海王發威 台股反彈190點收17015點

烏克蘭總統澤倫斯基對俄態度軟化，不再堅持加入北約，加上金管會不斷信心喊話力挺台股，帶動投資人重拾信心，在晶圓雙雄及航運股拉抬下，大盤今 (9) 日一度勁揚逾 240 點，收復萬七大關，終場上漲 190.11 點或 1.13%，收在 17015.36 點，成交值 3161.07 億元。

櫃買指數終場上漲 1.8%，收在 207.03 點，成交值 553.08 億元。上市櫃成交值合計 3714.15 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天終於止跌回升，盤中一度衝上 573 元，終場漲幅收斂至 1% 以內，收 568 元；聯電 (2303-TW) 站回 50 元大關，終場勁揚逾 4%，收 51.8 元；台達電、日月光投控、國巨等電子權值股漲勢也相當強勁；而鴻海、矽力 - KY 收平盤，大立光、友達以下跌作收。

俄烏戰事延燒 2 周，嚴重打亂航運業，恐導致海運價格大漲，航海王今天重回多頭懷抱，貨櫃雙雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 勁揚逾 6%，陸運股榮運、志信、中櫃亮燈漲停，散裝航運四維航、正德同步攻上漲停，台航、慧洋 - KY、新興等漲勢也相當凌厲，航空雙雄表現不俗，華航反彈逾 4%。上市運輸類股指數終場大漲 4.58%，為盤面最強勢族群。

美國對俄羅斯經濟命脈下重手，全面禁止俄國石油、天然氣等能源進口，英國、歐盟也將逐漸退出從俄國進口能源，帶動油價暴漲，也掀起市場對太陽能族群的想像，安集 (6477-TW) 獲買盤追捧強攻漲停，聯合再生 (3576-TW)2 月營收亮眼，盤中一度逼近漲停價，其他包括元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、達能 (3686-TW) 等也大漲逾半根停板。

鎳價短線暴漲牽動不銹鋼行情，「妖鎳」危機引發讓 LME 罕見宣布暫停交易至 3 月 11 日，華新 (1605-TW) 緊急封盤，下游廠商也祭出暫停報價、暫緩接單等措施。鋼鐵股今天普遍走揚，中鋼約漲 1.5%，中鴻、東鋼、新鋼、允強等也表現不俗，但唐榮、大成鋼等相對有壓。