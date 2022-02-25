比特幣與美股相關性續升 避險特性恐怕不復存在

隨著俄烏衝突情勢持續升級，比特幣跟隨美股下墜，投資人受創，但是隨著美國對俄羅斯的制裁不如預期，比特幣又再度與美股一起反彈，顯示出比特幣與美股的相關性持續增強。

週四比特幣價格漲幅一度達到 14%，與標準普爾 500 指數之間的 60 天相關性指標已經升至 0.6。據悉，若是兩個研究變量的相關性趨近 1，表明兩者存在相似線性關係。

eToro 的美國投資分析師 Callie Cox 表示：「加密貨幣正在慢慢成為一個更加機構化的市場，從投機性的商品逐漸變成一種投資工具。」

在俄烏衝突正式爆發後，比特幣一度跌破 3.5 萬美元，但隨後反彈。根據 Coindesk 報價，比特幣價格暫報 38,697.10 美元，24 小時內上漲 11.02%。

加密貨幣信仰支持者長期以來認為，比特幣等數位資產是特殊的資產類別，可以作為通貨膨脹、金融市場其他領域波動的避險工具，並成為黃金的替代品。

然而，隨著越來越多機構投資人開始進行比特幣的交易，比特幣可以作為數位黃金的論點似乎已經被推翻。

以 Alkesh Shah 為首的美銀分析師先前表示，比特幣與黃金的相關性幾乎已經消失，現在的相關性趨近於零。

同時，自 2021 年 7 月以來，比特幣與標準普爾 500 指數和那斯達克 100 指數之間的相關性顯著增加，並在今年 1 月底創下歷史新高，表明比特幣更常被視作風險資產。