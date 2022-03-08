比特幣跌勢未惡化 年輕的散戶可能是支撐價格關鍵

本周美股持續下挫，相較之下，比特幣 (BTC) 穩穩守住近期低點，僅在區間震盪。一些市場觀察家認為，這可能要歸功於年輕的散戶持有者 (HODLers)。

這群人的特點在於，他們押注比特幣是一種基於長期的主張，而不是為了快速獲利，這群人正在壯大持有比特幣的隊伍。

根據多資產零售投資平台 eToro 的調查，最可能投資加密貨幣的族群為 18 至 34 歲之間，他們共持有 66% 的數位資產，這比去年 7 月調查的 46% 有所上升。

其中，超過三分之一的加密貨幣投資人表示，他們相信其作為「變革性資產類別」的長期價值。eToro 美國投資分析師 Callie Cox 將這些人描述為「穩固的 HODLers」。

這一調查結果與其他平台的說法相符。加密貨幣交易所 Currency.com 表示，其 31% 的客戶年齡在 23 至 30 歲之間，20% 的客戶年齡在 18 至 20 歲之間，而另一家交易所 Busha 表示，其平均交易者的年齡在 18 至 40 歲之間。

Cox 表示，相信這項技術的人，即使見到可怕的利空消息，也不太可能賣出。她預計，會有更多散戶投資者在加密貨幣價格下跌時買入。

比特幣當前價格在 38000 美元附近震盪，比起俄羅斯入侵烏克蘭前，上漲約 5%。